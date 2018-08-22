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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:38 م
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-8-2018

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:03 م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-8-2018 الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-8-2018، أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المحلى، ونظرا لتوقف التعاملات المصرفية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، ثبت سعر الدولار وجاء فى آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك، كالتالى:

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

صرف الدولار
صرف الدولار

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.85 جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.82  جنيه للشراء

17.92  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

الدولار اليوم
الدولار اليوم

 

 


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