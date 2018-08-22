زراعة الغربية تستقبل وفدا إسبانيا لزيارة حقل إرشادى للأرز بقطور

الغربية - مصطفى عادل

استقبلت مديرية الزراعة بالغربية وفد الإسباني برئاسة الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق للمرور على الحقل الارشادي المنزرع بالصنف سخا 107 للأرز المتحمل للجفاف بطريقة الزراعة علي خطوط لتوفير كمية كبيرة من مياة الري وذلك بمركز قطور بمحافظة الغربية، بحضور المهندس كريم مجاهد من الإدارة العامة للتجارب الزراعية بالغربية والمهندس فخري باز نائب مدير الإدارة الزراعية بقطور .



وقام الدكتور عبد الله عبد النبي رئيس برنامج تربية الأرز بمركز البحوث بشرح مميزات الصنف سخا 107 وطرق الزراعة المستخدمة وأهمية نقل تكنولوجيا توفير مياة الرى في حقول الأرز وكيفية التغلب علي مشكلة نهايات الترع ونقص مياة الري باستخدام الأصناف المتحملة للجفاف التي تم استنباطها من برنامج بحوث الأرز بسخا علاوة على طرق الزراعة الموفرة لمياة الرى.

