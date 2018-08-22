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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:11 م
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رويترز: وقف خطة الطرح العالمى لأرامكو السعودية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:55 م
رويترز: وقف خطة الطرح العالمى لأرامكو السعودية النفط - أرشيفية
رويترز
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قالت أربعة مصادر كبيرة اليوم الأربعاء إن السعودية ألغت الطرح المحلى والعالمى لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو الذى كان سيعد الأضخم من نوعه فى التاريخ.

وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على "حصة استراتيجية" فى مُصنع البتروكيماويات المحلى الشركة السعودية للصناعات الأساسسية (سابك).

وقال مصدر سعودى مطلع على خطط الطرح الأولى "قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لم يتم الإعلان عن القرار الجديد".

ولم ترد أرامكو السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني كذلك لم يصدر تعليق عن الديوان الملكى السعودى.

 

 

 


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