video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

روسيا تتأهب لهبوط الروبل وتباطؤ النمو بسبب العقوبات الأمريكية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:09 م
روسيا تتأهب لهبوط الروبل وتباطؤ النمو بسبب العقوبات الأمريكية بوتن
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير الاقتصاد الروسى ماكسيم أوريشكين اليوم الأربعاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة ستضغط على الروبل وتغذى نزوح رؤوس الأموال على مدى الاثنى عشر شهرا المقبلة معترفا بالحاجة إلى تقليص توقعات النمو الاقتصادى.

أصبح أوريشكين من أوائل المسؤولين الحكوميين الذين يقرون بأن أحدث موجة عقوبات ومخاطر فرض المزيد من تلك الإجراءات ستنال من الاقتصاد الروسى بعد أن هون الكرملين من خطورة تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته منذ 2016 قائلا إنها مجرد تقلبات بالسوق.

وأبلغ الصحفيين "مسألة العقوبات، الأزمة التى نشاهدها فى تركيا، المشاكل القائمة فى الأرجنتين والبرازيل، كل هذه الأشياء ستؤثر بالتأكيد على السوق الروسية."

وضعف الروبل اليوم متجها صوب أدنى مستوياته فى أكثر من عامين مع تحسب المتعاملين لخطر مزيد من العقوبات الأمريكية فضلا عن أثر مشتريات العملة الصعبة التى يقوم بها البنك المركزى الروسى.

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على كيانات روسية أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذى فى وقت لاحق اليوم شريحة عقوبات جديدة أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية فى وقت سابق هذا الشهر.

وقال أوريشكين إن الروبل سيضعف أكثر من المتوقع على مدى الاثنى عشر شهرا المقبلة فى حين سينزل النمو الاقتصادى عن التوقعات السابق بعض الشيء.

كانت الوزارة تتوقع من قبل أن يبلغ متوسط سعر الروبل نحو 61 للدولار هذا العام ثم يضعف إلى ما بين 63 و64 روبلا للدولار فى 2019، لكن السعر الحالى 67.96 روبل بعد أن فقدت العملة أكثر من 8 % من قيمتها هذا الشهر.

وقال أوريشكين "من المرجح أن نعدل النمو الاقتصادى (المتوقع) للعام الحالى قليلا من 1.9 % إلى 1.8 %، التغييرات ستكون شكلية فى معظمها."

وتوقع أن يزيد المستثمرون الأجانب فى السندات الحكومية الروسية وتيرة البيع بسبب التهديدات بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية.

وأضاف أن من المرجح أن يتجاوز التضخم فى روسيا التوقعات السابقة بسبب محصول حبوب أسوأ من المتوقع وانخفاض الروبل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد زيارة بوتين لألمانيا.. هل نجحت موسكو فى إنهاء حقبة "روسيا المنبوذة" رغم عقوبات واشنطن؟.. ترامب كشف عوار الغرب فى التعامل مع موسكو فى هلسنكى.. والدب الروسى يحظى بدعم حلفاء أمريكا بعد صعود القوميين بأوروبا

روسيا

العقوبات الامريكية

الروبل الروسى

اخبار الاقتصاد

الاقتصاد العالمى




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة