رغم ممارسات الاحتلال.. ارتفاع عدد المسلمين فى إسرائيل لـ1.6 مليون مسلم

كتب – محمود محيى

رغم ممارسات الاحتلال القمعية ضد العرب والمسلمين المقيمين داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة، أزداد عدد المسلمين المقيمين داخل إسرائيل ليصل إلى 17.8% من إجمالى الإسرائيليين وفقا لبيان صادر عن مركز الإحصاء المركزى الإسرائيلى.

وأشار التقرير، الذى نشره مركز الإحصاء الإسرائيلى مع حلول عيد الأضحى المبارك، إلى أن المسلمين داخل المدن الإسرائيلية يشكلون فئة سكانية شابة نسبيا، ويعيش جزء كبير منها فى القدس المحتلة.

ووفقا لبيانات "الإحصاء" الإسرائيلى، التى نشرتها هيئة البث الإسرائيلية، فقد ازداد عدد المسلمين فى إسرائيل بـ 38 ألف مواطن فى عام 2017 مقارنة بعام 2016، لكن فى بداية عام 2018 الجارى وصل تعداد المسلمين فى إسرائيل إلى 1.6 مليون نسمة.

ويتضح من البيانات، أن عدد المسلمين الأعلى يعيش فى القدس المحتلة، بنحو 329 ألف، ويشكل هذا العدد 36.5 % من إجمالى سكان المدينة المقدسة، وتصل نسبة الأطفال فى سن يوم إلى 14 عاما حوالى 34.4 %.

وتصل نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى المجتمع العربى إلى 62.4 % من بين طلاب الصف الثانى عشر، مقارنة بـ 66 % فى المدارس اليهودية.

إضافة إلى ذلك، ففى عام 2017، وصلت نسبة العاملين المسلمين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما وأكثر إلى 43.4 %، حيث إن 61.5 % منهم من الرجال و25.3 % من النساء.