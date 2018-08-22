رحلة مصيف تنتهى بمصرع شاب وزوجته وطفلهما وحزن أهالى أبو رواش فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سادت حالة من الحزن بين أهالى قرية أبو رواش بالجيزة، اليوم الأربعاء، نتيجة مصرع شاب يدعى فتحى محمد فهمى وزوجته وطفلهما حمزة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى.

وذكر أحد أقارب الشاب المتوفى أن الأسرة كانت تستقل سيارة ملاكى بطريق الضبعة فى طريقهم لقضاء إجازة المصيف والاحتفال بعيد الأضحى، إلا أن انفجار إطار السيارة أدى إلى انقلابها ومصرعهم؛ وأضاف أنه تم نقل الضحايا لمستشفى العلمين، وجار إنهار الإجراءات الخاصة بالدفن تمهيدا لنقلهم إلى القرية لأداء صلاة الجنازة عليهم.