رجل دين إيرانى يتوعد باستهداف إسرائيل حال شن هجمات أمريكية على طهران

لندن (رويترز)

حذر رجل دين إيرانى كبير الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، من أنها إذا هاجمت إيران فسيتم استهداف حلفائها فى المنطقة بما فى ذلك إسرائيل.

وأضاف أحمد خاتمى أثناء صلاة العيد فى طهران، أن عرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إجراء محادثات مباشرة مع زعماء إيران غير مقبول.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء عن خاتمى قوله "يقول الأمريكيون: يجب عليكم القبول بما نقوله فى المحادثات. هذا ليس تفاوضا بل ديكتاتورية. ستقف الجمهورية الإسلامية والأمة الإيرانية فى وجه الديكتاتورية".