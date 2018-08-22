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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:59 م
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رئيس جامعة بنها :جاري صيانة مبنى إدارة الجامعة التاريخي قبل العام الدراسي

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:59 م
رئيس جامعة بنها :جاري صيانة مبنى إدارة الجامعة التاريخي قبل العام الدراسي رئيس جامعة بنها - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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قال الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها، أنه جاري  أعمال التجديدات التي تجري لمبني ادارة الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة في تصريحات صحفية له، أن هذا المبنى تاريخي، وعانى  طويلا من عدم التجديد  والصيانة، موضحًا أنه تم طرح مناقصه عامه لاعمال الصيانه بالجامعة ه تقدم اليها عدد كبير من المقاولين وتم ترسيتها علي المقاول الحالي وفقاً للأسعار والجداول الزمنية التي تم تحديدها بدقه في كراسة الشروط.

وأضاف "القاضى" أنه طالب القائمين على أعمال الصيانة للمبنى،  بضرورة الحفاظ علي الشكل التاريخي للمبني وأن تتم أعمال الترميم وفقاً للأصول الهندسيه السليمة 

لأننا نعمل علي حفظ التراث المعماري التاريخي لعدد من مباني الجامعة ه بأعتبارها ثروه للأجيال القادمة. 

 

 

 


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