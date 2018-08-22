رئيسة تايوان تؤكد أن الصين تضغط على الجزيرة للتأثير على الانتخابات

رويترز

قالت رئيسة تايوان تساى إينج وين اليوم الأربعاء ، إن الصين تمارس ضغوطا على الجزيرة فى محاولة للتأثير على سياساتها بما فى ذلك الانتخابات المحلية المقبلة.

وأضافت تساى فى بيان "الضغط الصينى الموجه لتايوان لن يتوقف قبل الانتخابات"، وقالت إن بكين تحاول التأثير على نتائج الاقتراع.

ومن المقرر أن تجرى تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتى وتعتبرها الصين إقليما منشقا عن "صين واحدة"، انتخابات لرؤساء البلديات وانتخابات فرعية في أواخر نوفمبر.

وتعهدت تايوان ذات الحكم الديمقراطى أمس الثلاثاء بالتصدى لسلوك الصين "الخارج عن السيطرة بشكل متزايد" ، بعد أن خسرت تايبه حليفا آخر لصالح بكين عندما بدلت السلفادور ولاءها إلى الصين.