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ذبح 65 عجلاً وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى مراكز وقرى الإسماعيلية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:54 م
ذبح 65 عجلاً وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى مراكز وقرى الإسماعيلية ذبح عجول
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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 أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية أنه تم ذبح 65 رأسًا من العجول من أجود الأصناف من إنتاج إحدى المزارع الحيوانية فى الإسماعيلية، بإجمالى كمية قدرها 13 ألف كيلو جرام صافى من اللحوم البلدية الطازجة، وتم تجهيزها وتقطيعها وتعبئتها للتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ومن خلال  28 جمعية أهلية بقرى ومراكز ومدن المحافظة وتوابعها.

 

وأضاف "طاهر"، أنه تم التواصل والتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشيطة و التى لها وجود على أرض الواقع لرصد المناطق والأفراد الأولى بالرعاية وتم تكليف رؤساء المراكز والمدن لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية الذبيح و التوزيع بدون أى عوائق.

 

وأشار المحافظ إلى أنه تم الذبح بالمجازر الرسمية بالمحافظة وتحت الاشراف الطبى البيطرى الكامل حيث أستقبل مجزر أبو خليفة 28 رأس تغطى مركزى ومدينتى الإسماعيلية والقنطرة غرب و7 رأس بمجزر فايد تستهدف  فايد وسرابيوم وتوابعهم و30 رأس بمجزر القصاصين  تستهدف مركزى القصاصين والتل الكبير بالإضافة إلى توفير بعض الرؤوس من خلال مشروع صك الأضحية لتوزعيها بالقنطرة شرق و أبو صوير. كما أنه تم توفير وسائل حفظ اللحوم ونقلها للتوزيع تحت إشراف رؤساء المراكز و متابعة قوات الحماية المدنية اثناء الذبح والتوزيع.

 

وتابع أنه فى ثانى أيام العيد تم  توزيع اللحوم على إجمالى ما يزيد عن سبعة آلاف أسرة بمراكز ومدن المحافظة وتوابعها حيث تم ذبح عدد 7 رؤوس عجول وتوزيعها على 1400 أسرة وفى مركز التل الكبير  4 عجول وتوزيعها على عدد 1300 أسرة وفى القنطرة غرب 6 عجول وتوزيعها على ألف أسرة وفى مركز ومدينة القصاصين وتوابعها 9 عجول وتم توزيعها على عدد 1100 أسرة بخلاف قرى مركز ومدينة الاسماعيلية وتوابعها.

 


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