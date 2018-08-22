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خادم الحرمين يقيم حفل الاستقبال السنوى لكبار الشخصيات أدوا فريضة الحج

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:16 م
خادم الحرمين يقيم حفل الاستقبال السنوى لكبار الشخصيات أدوا فريضة الحج خادم الحرمين الشريفين خلال حفل الاستقبال السنوى لكبار الشخصيات
كتب محمد جمال - وكالات
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أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، فى الديوان الملكى بقصر منى، بحضور ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، حفل الاستقبال السنوى لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الحفل حضره كل من الرئيس الإيفوارى الحسن واتارا، ونائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود بأومييا، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى إبراهيم علام، ونائب رئيس جمهورية الصومال عبدالرحمن عبدالله إسماعيل زيلعى،  ورئيس الوزراء الايفوارى أمادو جون كوليبالى،  ورئيس الوزراء الشيشانى مسلم ختشييف، ورئيس البرلمان الشيشانى محمد داودوف.


كما حضر رئيس مجلس النواب الأفغانى عبدالرؤوف إبراهيم، ووزير الدفاع الليبى أوحيدة نجم، ووزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى،  ومدير مكتب الرئيس المكلف بالدفاع بجمهورية القمر المتحدة يوسف محمد على،  ونائب الرئيس المكلف بوزارة النقل بجمهورية القمر المتحدة عبدالله سيد سروما، ونائب الرئيس المكلف بوزارة الزراعة والصيد والبيئة والعمران بجمهورية القمر المتحدة مستدران عبده، ووزير الدفاع السودانى الفريق الأول ركن عوض محمد بن عوف، ورئيس الحزب الحاكم والمسؤول الأول عن الحج فى جمهورية موريشيوس شوكت سودهن، وكبار المسؤولين فى عدد من الدول الإسلامية.


وفى سياق متصل، أشارت الوكالة السعودية، إلى أن خادم الحرمين الشريفين، بحث على هامش الحفل، مع الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها فى مختلف المجالات.


وأعرب الرئيس الأيفوارى،  خلال اللقاء، عن تهنئته لخادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، مشيدا بما تقدمه المملكة من خدمات لحجاج بيت الله الحرام.


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