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حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة السيارات الملاكى بالإكراه فى الخانكة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:52 ص
حبس تشكيل عصابى بتهمة سرقة السيارات الملاكى بالإكراه فى الخانكة حبس -أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قرر المستشار أحمد يوسف رئيس نيابة الخانكة، برئاسة المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تخصص في سرقة السيارات الملاكى بالطرق العامة، بالإكراه عن قائدها، بدائرة مركز شرطة الخانكة.
 
كان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، مفاده، بلاغ المدعو "نبيل صلاح الدين" 72 سنة، مهندس بمعاش مقيم مدينة نصر، بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه وسرق سيارته ماركة هيونداي إلنترا. 
 
تم العرض على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين بمكان البلاغ بقيادة النقيب أحمد الشامي معاون مباحث مركز الخانكة، وأثناء ضبط المتهمين قاموا بإطلاق النيران على قوات أمن الكمين والذين تبادلوا إطلاق النيران لمدة 20 دقيقة، وتم ضبط المتهمين وإصابة أحدهم وهم "أحمد. م" 29 سنة،عاطل مقيم شبرا الخيمة مصاب بطلق ناري بالظهر، و"محمد. ع" 25 سنة عاطل، مقيم أبوزعبل دائرة مركز الخانكة، ومحمد. ع" 23 سنة عاطل، مقيم شبرا الخيمة، وبحوزتهم سلاح ناري "فرد خرطوش وذخيرة". 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات الملاكى بالإكراه، تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 

 


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