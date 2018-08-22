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حبس المتهمين بسرقة 18مليون من سيارة شركة نقل أموال بمدينة نصر

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:04 م
حبس المتهمين بسرقة 18مليون من سيارة شركة نقل أموال بمدينة نصر المتهمين بسرقة 18 مليون من سيارة نقل اموال
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة أحمد لبيب، بحبس 9 متهمين بسرقة 18 مليونا من سيارة نقل أموال 4 أيام على ذمة التحقيق، وضبط وإحضار المتهم الهارب . 

تفاصيل الواقعة، بدأت بورود بلاغ إلي المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول، بالعثور على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع محمد توفيق دياب دائرة القسم، وبداخلها 19 حقيبة أموال "9 فارغة، 10مغلقة" وما قرره موظف أمن وفنى بالشركة، أنهما كانا يستقلان السيارة صحبة سائقها "إيهاب . ع . أ" 44 سنة، مُقيم بالشرابية وبحوزتهم 40 حقيبة بداخلها مبلغ 24 مليونا و280 ألف جنيه لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك، وحال تواجدهما بشارع عبدالرازق السنهورى فوجئا بهروب السائق بالسيارة وبداخلها  29 صندوقا بها مبالغ مالية قدرها "18 مليونا و835 ألف جنيه، و5 آلاف دولار"، وكان فى انتظاره سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص وفروا هاربين.

وعلى الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد  عدد 7 متهمين من مرتكبى الواقعة، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط 5 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة  .

 

وبتكثيف الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة، تم ضبط السائق الهارب حال تواجده بشارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته حقيبة صغيرة بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه، وبإرشاده تم ضبط  عدد 4 حقائب سفر بداخلها مبالغ مالية من المستولى عليها بشقة مستأجرة بذات الشارع  .

وأسفرت الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي عن ضبط أحد الهاربين "فوزى .م.م عاطل، 41 سنة له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية ضرب وبحوزته حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه وسيارة ماركة "كيا" قام بشرائها بمبلغ 200 ألف جنيه من متحصلات السرقة .

وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من، "محمد .أ.ع" عاطل  43 سنة، و"صابر .ك.أ" عاطل – 32 سنة وبحوزة الأول مبلغ مالى من متحصلات السرقة، واللذان قاما بمساعدة المتهمين فى الاختباء عقب ارتكابهما الحادث.

 

وبحصر الأموال المضبوطة بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى مع المتهمين المضبوطين تبين أنها تقارب الـ"14 مليون جنيه"، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والمتبقى من المبالغ المالية المستولى عليها


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المتهمين بسرقة 18 مليون من سيارة نقل اموال

مدينة نصر

سرقة 18 مليون من سيارة نقل اموال

حوادث مدينة نصر




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