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حالة الطقس اليوم الأربعاء 22/8/2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 22/8/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد ثانى أيام العيد ، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .
 
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

 
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية  ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 26 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، ومطروح العظمى 31 والصغرى 24 .
 
 

الطقس فى الأردن 

 
 
نهاراً:
 
تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتكون دون مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل.
 
 
وتكون الأجواء صيفية مُعتدلة في أغلب المناطق. وتكون حارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.
 
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 

في خليج العقبة:

 
- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
 
 

ليلاً:

 
تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق.
 
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
 

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