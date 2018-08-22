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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:17 م
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جون بولتون ينفى وجود جدول زمنى لإعلان خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:23 م
جون بولتون ينفى وجود جدول زمنى لإعلان خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط ترامب وبولتون
أ ش أ
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صرح مستشار الأمن القومي الأمريكى جون بولتون، اليوم الأربعاء، بأنه لا يوجد جدول زمني محدد لإعلان إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطة للسلام فى الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، عن بولتون قوله، خلال زيارته لإسرائيل، "إنه تم إحراز الكثير من التقدم، مشيرة إلى أن بولتون رفض التكهن بما تنطوى عليه الخطة من تفاصيل أو موعد الإعلان عنها".

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب بدأت مؤخرا فى تكوين طاقم الفريق المختص بسياسة الشرق الأوسط قبل موعد الإعلان عنها المتوقع. 

وكان مسئولو البيت الأبيض قد صرحوا بأن خطة السلام ستكون الخطة الأكثر شمولية على الإطلاق، والتى تقدم طرحا نحو تسوية النزاع الإسرائيلى - الفلسطينى.


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