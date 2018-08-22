توقيع غرامات مالية فورية على 6 محلات جزارة مخالفة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أمر اللواء أحمد بسيونى سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية بتوقيع غرامة مالية فورية على ٦ محلات جزارة مخالفة للشروط البيئية للذبح، وتعليمات مديرية الطب البيطرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات.

و قد كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد للمحافظة اليوم بالمرور على محلات الجزارة على نطاق أحياء المحافظة للتأكد من مدى إلتزام تلك المحلات بالتعليمات والشروط البيئية للذبح، وأعمال النظافة بمحيطها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها؛ وذلك تزامنا مع ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

وتفقد السكرتير المساعد العديد من محلات الجزارة الأخرى بنطاق المحافظة وتم التشديد عليهم برفع نواتج الذبح والمخلفات أول بأول، والاهتمام بنظافة الأماكن بجوار تلك المحلات، وتم تحذيرهم بفرض عقوبات صارمة للذبح فى الشارع وغلق المحلات المخالفة لذلك فورا.

كما وجه السكرتير المساعد إدارة المتابعة بالمحافظة والرصد البيئى بالمرور بشكل مفاجيء وبصفة مستمرة على جميع محلات الجزارة الموجود على مستوى أحياء المحافظة.

وأشار السكرتير المساعد أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية كلف بأن يكون ذبح الأضحية للمواطنين خلال أيام العيد مجانا داخل المجازر الحكومية؛ وذلك بالمجزر الآلى للحوم بالعامرية، ومجزر أبو قير، موجها المواطنين بضرورة التوجه لتلك المجازر وعدم الذبح فى الشوارع حفاظا على البيئة المحيطة بهم.