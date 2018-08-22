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تعرف على تقرير المجلس القومى للمرأة بشأن رصد حالات التحرش أول أيام العيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:43 م
تعرف على تقرير المجلس القومى للمرأة بشأن رصد حالات التحرش أول أيام العيد التحرش - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يواصل المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى جهوده لحماية النساء والفتيات من التحرش الجنسى، خاصة خلال مواسم الأعياد والمناسبات الخاصة، حيث تواصل غرفة عمليات المجلس العمل على مدار الساعة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال ايام العيد.
 
وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس أن حالات التحرش الجنسي شهدت انخفاضا ملحوظا خلال أول أيام عيد الأضحى ، حيث لم يرصد فريق عمل المكتب اية حالات تحرش خلال متابعتة الميدانية، مشيرة الى أن فريق عمل المكتب قام بالتغطية الميدانية لعدد من المناطق خلال الفترة الصباحية ، وهى حديقة الفسطاط ،وحديقة الازهر ،و الحديقة الدولية ، الى جانب بعض الاماكن خلال الفترة المسائية، وهى مناطق وسط البلد ،ومناطق التجمعات بالسينمات .
 
وأضافت الدكتورة نجلاء العادلى أن المكتب استقبل أيضا ثلاثة شكاوى عبر الواتس اب والخط الساخن ، تمثلت في شكاوى العنف ضد المرأة، وقضية الميراث، وتم إفادة الشاكيات بالمشورة القانونية اللازمة ، كما رصد المكتب خبر صحفي يفيد بقيام الشرطة النسائية بالقبض على 3 حالات تحرش بحديقة الحيوانات وتحرير محاضر لهم ، وتم التأكد من صحة الخبر وجارى الحصول على بيانات الحالات للتواصل معهم واستكمال الاجراءات الرسمية.
   
وشددت المشرفة العامة على مكتب الشكاوى على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية ، ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش.
 
جدير بالذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس أب  ، والبريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com
 
 

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المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

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