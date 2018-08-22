تعرف على آخر ميعاد لتلقي طلبات المدن الجامعية فى جامعة بنها

القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، إستمرار تلقي طلبات الإقامة بالمدن الجامعية بشبرا وبنها ومشتهر وطوخ للطلاب القدامى والجدد حتى يوم 7 من سبتمبر المقبل.

وقال "القاضى" أنه تقرر قبول 2248 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية هذا العام، مشيرا الى انه تم تحديد 60% من الأماكن المتاحة بالمدن للطلاب القدامى و30% من الأماكن للطلاب المستجدين و10% للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية والاستثنائية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن إدارة المدن الجامعية حددت مقر الإدارة العامة للمدن بكفر سعد ببنها لتقدم الطلاب القدامى والجدد بطلباتهم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوميا عدا أيام الجمعة والسبت، مشيرا الى ان شروط اختيار الطلاب للالتحاق بالمدن بالنسبة للطلاب القدامي يتم الاختيار حسب بعد المسافة وتقدير النجاح فى السنة السابقة وأن يكون الطالب منتظمًا وليس منتسباً بالإضافة ألا يكون الطالب قد تم توقيع عليه عقوبات تأديبية داخل الجامعة أو خارجها وألا يكون فصل من المدن إداريًا أو للمشاغبة فى أى من الأعوام السابقه كما يراعى فى القبول البعد الجغرافى.