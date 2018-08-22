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تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة فاسدة فى سوهاج

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:49 ص
تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة فاسدة فى سوهاج إسعاف - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم عقب تناولهم طعاما فاسدا أرز وملوخية بالمنزل، ويقيمون بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم تحويلهم من مستشفى البلينا المركزى إلى مستشفى سوهاج العام.
 
كان اللواء مر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بتسمم أسرة مكونه من 4 أفراد عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد عزت سليمان معاون مباحث مركز شرطة البلينا، وأشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، بوصول كل من "صباح محمد السيد" 38 سنة ربة منزل، و "شيماء حمدان شحات حمدان" 15 سنة طالبة، و"حمدان شحات حمدان" 5 سنوات  ابنى الأولى، و"معاذ أبو الوفا ثابت" 5 سنوات ابن شقيقة زوج الأولى، إلى مستشفى البلينا المركزى مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.
 
وبسؤال المصابة الأولى، قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلى "أرز وملوخية"، ونفت الشبهة الجنائية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9635 جنح المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 

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