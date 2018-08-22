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ترامب: الأموال المدفوعة من المحامى كوهن لا تشكل إنتهاكا للحملة الانتخابية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:41 م
ترامب: الأموال المدفوعة من المحامى كوهن لا تشكل إنتهاكا للحملة الانتخابية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأربعاء إن الأموال التى دفعها محاميه السابق مايكل كوهن قبل الانتخابات التى أجريت فى 2016 لا تشكل إنتهاكا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وأعلن ترامب فى مقابلة ضمن برنامج تعرضه شبكة "فوكس" الإخبارية الأميركية أن الأموال "لم تُدفع من صندوق الحملة، أنا دفعتها وكتبت تغريدة بشأن ذلك"، مضيفا "ليست انتهاكا للحملة".

والثلاثاء قال محاميه السابق لمحكمة فدرالية إن الأموال دُفعت بناء لطلب موكله لامرأتين ادعتا بإقامة علاقة مع ترامب الذى نفى علمه بالأمر حينها.

وأكد ترامب خلال المقابلة أنه "علم لاحقا بالأمر".

 

 


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