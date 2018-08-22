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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:49 م
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تحرير 58 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بالأقصر

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:44 م
تحرير 58 مخالفة تموينية فى حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بالأقصر حملة تموينية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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يواصل مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حملاتهم المستمرة على الأسواق والمخابز وذلك فى ضوء تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر بضبط المخالفين وتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بالأسعار الرسمية.
 
وشنت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين حملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن ضبط وتحرير عدد 58 محضرا ومخالفة تموينية.
 
وشملت المخالفات 11 محضر غلق مخابز، و5 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 8 محاضر توقف مخابز عن الانتاج، و 3 محاضر عدم نظافة مخابز، و 8 محاضر لمحلات جزارة عدم اعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة، و 23 محضر مخابز غير مطابق للمواصفات وغلق ونظافة وتوقف، وتم عرض المحاضر على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
 
 
 

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