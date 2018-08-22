"بيت الزكاة" يفتح مقرا فى كل محافظة وييسر زواج 70 حالة خلال عيد الأضحى

كتب لؤى على

كشف ​الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، أنه تقرر فتح مقر للبيت فى كل محافظة بالمنطقة الأزهرية، ويتم الآن تجهيز 27 مقرًا وكل مقر سيكون له رئيس وعاملين مكلفين بمراجعة البحوث الخاصة بأصحاب الإعانات الشهرية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن بيت الزكاة والصدقات المصرى سوف يقوم بتسيير زواج لـ70 حالة فى عيد الأضحى.

يذكر أن مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات يضم كلاً من: المهندس إبراهيم محلب، والدكتور محمد فلاح العتيبى الكويت والدكتور أشرف السيد العربى، والدكتور شوقى علام، والدكتورة شيرين الشواربى والمهندس عاطف أحمد حلمى والدكتور فاروق العقدة والسفيرة فايزة أبو النجا والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى السيد وممتاز السعيد والمستشار محمد عبد السلام والمهندس محمد السويدى والدكتور محمد حاجى خورى الإمارات، والدكتور رأفت رضوان، والدكتور هانى محمود، والدكتور صفوت النحاس أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرى.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى، قد قرر ضم الدكتور محمد مصطفى عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لعضوية مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصرى.​​