video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ومساعدات قطر لن تنفعها..

بولتون: تركيا سيمكنها إنهاء أزمة الليرة فور إطلاق سراح القس الأمريكى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:16 م
بولتون: تركيا سيمكنها إنهاء أزمة الليرة فور إطلاق سراح القس الأمريكى الليرة التركية
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن تركيا يمكنها إنهاء أزمتها مع الليرة "على الفور" بإطلاق سراح القس الأمريكى المحتجز، مضيفا أن ضخ النقد القطرى لن يساعد اقتصاد أنقرة.

وفى مقابلة مع وكالة رويترز، الأربعاء، خلال زيارته لإسرائيل، قال بولتون "الحكومة التركية ارتكبت خطأ كبيرا بعدم الإفراج عن القس أندرو برونسون".

وكانت العملة التركية شهدت إنهيارا منذ أن فرضت واشنطن تعريفات جمركية كبيرة على بضائعا عقابا على احتجاز القس بتهمة التواطؤ فى محاولة الجيش التركى الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، عام 2016.

وينفي برونسون ارتكاب أى مخالفات غير أن النظام التركى يصر على أن يكون مصير القس الأمريكى مرتبطا بمصير رجل الدين التركى، عبدالله جول، اللاجئ لدى الولايات المتحدة والذى يتهمه أردوغان بالتآمر ضده مع الجيش التركى ويرغب فى تسليمه.

وقال بولتون " يمكن أن تنتهى هذه الأزمة على الفور إذا فعلت تركيا الشىء الصحيح كحليف للناتو، جزء من الغرب، وإطلاق سراح القس برونسون دون شرط."

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد استهدفت عضوية تركيا فى حلف الناتو فى ضوء المواجهة، قال بولتون: "هذه ليست قضية فى الوقت الحالى، نحن نركز على القس برونسون والأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم الحكومة التركية بشكل غير شرعى ونتوقع حل الأمر".

ووافق أمير قطر هذا الشهر على حزمة من المشاريع الاقتصادية، بما فى ذلك تعهد بتقديم 15 مليار دولار لدعم الليرة التى فقدت 40% من قيمتها هذا العام. وعلق بولتون "حسنا، أعتقد أن ما تعهدوا به ليس كافيا تماما ليكون له تأثير على اقتصاد تركيا، وهو بالتأكيد غير مفيد لكننا سنرى بالفعل ما الذى يسفر عن تعهدهم".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"فورين بوليسى": انهيار الليرة يعود لسياسات الديكتاتور التركى

وكالة تصنيف: البنوك الأوروبية بإمكانها مواجهة أزمة الليرة التركية

قطر

تركيا

الليرة

القس الامريكى

جون بولتون




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة