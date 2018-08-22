بولتون: تركيا سيمكنها إنهاء أزمة الليرة فور إطلاق سراح القس الأمريكى

كتبت: إنجى مجدى

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن تركيا يمكنها إنهاء أزمتها مع الليرة "على الفور" بإطلاق سراح القس الأمريكى المحتجز، مضيفا أن ضخ النقد القطرى لن يساعد اقتصاد أنقرة.

وفى مقابلة مع وكالة رويترز، الأربعاء، خلال زيارته لإسرائيل، قال بولتون "الحكومة التركية ارتكبت خطأ كبيرا بعدم الإفراج عن القس أندرو برونسون".

وكانت العملة التركية شهدت إنهيارا منذ أن فرضت واشنطن تعريفات جمركية كبيرة على بضائعا عقابا على احتجاز القس بتهمة التواطؤ فى محاولة الجيش التركى الفاشلة للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان، عام 2016.

وينفي برونسون ارتكاب أى مخالفات غير أن النظام التركى يصر على أن يكون مصير القس الأمريكى مرتبطا بمصير رجل الدين التركى، عبدالله جول، اللاجئ لدى الولايات المتحدة والذى يتهمه أردوغان بالتآمر ضده مع الجيش التركى ويرغب فى تسليمه.

وقال بولتون " يمكن أن تنتهى هذه الأزمة على الفور إذا فعلت تركيا الشىء الصحيح كحليف للناتو، جزء من الغرب، وإطلاق سراح القس برونسون دون شرط."

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد استهدفت عضوية تركيا فى حلف الناتو فى ضوء المواجهة، قال بولتون: "هذه ليست قضية فى الوقت الحالى، نحن نركز على القس برونسون والأمريكيين الآخرين الذين تحتجزهم الحكومة التركية بشكل غير شرعى ونتوقع حل الأمر".

ووافق أمير قطر هذا الشهر على حزمة من المشاريع الاقتصادية، بما فى ذلك تعهد بتقديم 15 مليار دولار لدعم الليرة التى فقدت 40% من قيمتها هذا العام. وعلق بولتون "حسنا، أعتقد أن ما تعهدوا به ليس كافيا تماما ليكون له تأثير على اقتصاد تركيا، وهو بالتأكيد غير مفيد لكننا سنرى بالفعل ما الذى يسفر عن تعهدهم".