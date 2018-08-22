بولتون: أمريكا لا تناقش الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان

رويترز

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تناقش احتمال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.



بولتون أثناء المؤتمر الصحفى

وقال بولتون لرويترز خلال زيارة لإسرائيل "سمعت أن الفكرة طُرحت لكن لا يوجد نقاش يدور حولها ولا قرار داخل الحكومة الأمريكية، بالطبع نفهم قول إسرائيل إنها ضمت هضبة الجولان، ونتفهم موقفهم، لكن لا تغيير في الموقف الأمريكى حاليا".

واضاف بولتون ان الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت صواريخ قدمتها إيران لسوريا كانت دفاعا مشروعا عن النفس و أمريكا ستقوم "بأشياء أخرى" للضغط على إيران إضافة للعقوبات الاقتصادية.



بولتون إلتقى نتنياهو خلال الزيارة

وأبدى بولتون تحفظا عند سؤاله عما إذا كانت إدارة ترامب ترى أن إقامة دولة فلسطينية هو السبيل للمضى قدما ، وقال "أعتقد أن وجهة النظر الأمريكية منذ فترة طويلة هى أنه يتعين على الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف الاتفاق على هذا، ولن يفرض أحد سلاما فى هذا الصدد".

وفيما يتعلق بإمكانية استئناف محادثات السلام مع عباس قال بولتون إن الأمر يعود للرئيس الفلسطينى ، وتحدث بولتون بصراحة أكبر عن خفض واشنطن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتى تقدم المساعدة للفلسطينيين النازحين جراء حرب 1948 ولملايين آخرين من نسلهم.



جون بولتون متحدثا للصحفيين فى إسرائيل

وقال "الأونروا آلية فاشلة إنها تنتهك القانون الدولى فيما يتعلق بوضع اللاجئين ، وبرنامج الأونروا هو الوحيد فى التاريخ القائم على افتراض أن وضع اللاجئ وراثى، وأعتقد أن اتخاذنا خطوة لتقليص التمويل تأخرت كثيرا".