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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:14 م
خالد صلاح
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بوتين: لقائى مع ترامب فى هلسنكى مفيدا والعقوبات الأمريكية غير مثمرة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:04 م
بوتين: لقائى مع ترامب فى هلسنكى مفيدا والعقوبات الأمريكية غير مثمرة قمة هلسنكى
أ ش أ
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وصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اللقاء ، الذى عقده مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب فى هلسنكى ، بأنه كان مفيدا وإيجابيا.

وقال بوتين ، خلال مؤتمر صحفى عقب محادثاته مع الرئيس الفنلندى فى سوتشى اليوم الأربعاء ـ "بالنسبة للقائنا مع الرئيس ترامب ، فأنا أقيمه بشكل إيجابى وأعتقد أنه كان مفيدا ، لم يتوقع أحد أنه خلال لقاء مدته ساعتان يمكننا حل جميع القضايا المثيرة للجدل ".

وأضاف " الرئيس ترامب طرح موقفه من هذه القضايا ، وأنا طرحت موقفى وتبادلنا وجهات النظر ، حيث أن الحوار المباشر دائما مفيد جداً".

وأكد الرئيس الروسى أن العقوبات الأميركية الجديدة هى إجراءات غير مجدية وعديمة المعنى ، وأضاف " فيما يتعلق بالعقوبات ، فان هذه الإجراءات غير مثمرة ولا معنى لها خاصة فيما يتعلق ببلد مثل روسيا".

وتأتى تصريحات بوتين بعد إعلان مساعد وزير الخارجية الأميركى ويس ميتشل ، أثناء جلسة استماع فى مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء ، أن محادثات يوليو بين رئيسى روسيا والولايات المتحدة فى هلسنكى لم تكن عميقة فى المضمون.


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