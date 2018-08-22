بريطانيا تنفذ مشروع تطوير مفاعل "أراك" بدلا من الولايات المتحدة

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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحى، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة حلت محل الولايات المتحدة فى مشروع تطوير وإعادة بناء مفاعل (أراك) للماء الثقيل بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى.

ونقل التليفزيون الحكومى الإيرانى عن صالحى قوله "استُبدلت الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة فيما يتعلق بمجموعة العمل المكلفة بإعادة بناء مفاعل أراك للماء الثقيل"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأكد صالحى أنه "رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى، لا يواجه الفحص أو الأبحاث أو تطوير أو إنشاء مفاعلات نووية جديدة أى مشكلة"، مضيفا أن هناك جهودا لإنتاج عقاقير طبية وبناء مستشفيات باستخدام الطاقة النووية.

وتابع أن العقوبات الأمريكية المعاد فرضها على طهران لم تؤثر على الأنشطة النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن "معظم مشروعاتنا إما محلية التنفيذ أو تُنفَّذ بالتعاون مع بلد مثل روسيا".