برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يستضيف داعية غينى أسلم على يده 15ألف شخص

كتب محمد رضا

الشيخ ميكائيل عبد العزيز، هو داعية بوزارة الشئون الدينية والإسلامية بجمهورية غينيا الجديدة، أسلم على يديه أكثر من 15 ألف مسلم خلال 30 سنة قضاها فى الدعوة إلى الله، وخلال هذا العام من موسم الحج، استضيف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.



الشيخ ميكائيل عبد العزيز

واستضاف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذى تشرف عليه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد لأداء فريضة الحج، 6 أشخاص ممن أسلموا على يد داعية جمهورية غينيا الجديدة، الشيخ ميكائيل عبد العزيز، ضمن قوافل الحجيج فى هذا العام.

ومن جهته، أكد الشيخ ميكائيل عبد العزيز، الداعية بوزارة الشئون الدينية والإسلامية بجمهورية غينيا الجديدة، أنه يدعو الناس إلى الله بإظهار محاسن الإسلام، وأنه دين يسر وسماحة دون تكلف ولا تشدد، وبتلاوة القرآن الكريم، وكذلك من أَثناء القراءة من الكتب الإسلامية.



داعية غينى

وقال ميكائيل، إنه يدعو الناس إلى الله منذ قرابة 30 سنة، وهو يعلمهم القرآن والتوحيد، وأسلم على يده أكثر من 15 ألف مسيحى "كاثوليكى"، أى بمعدل 500 شخص فى كل سنة، موضحا أنه يعلمهم بعد اعتناقهم الإسلام، أركان الإسلام والإيمان، وتلاوة القرآن، والتفسير، والتوحيد.

وأشاد الداعية الغينى، ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج على استضافته للحج، ومعه 6 من المسلمين الجدد من غينيا الجديدة، وفى نهاية حديثه، شكر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على هذه الاستضافة الكريمة التى تؤصل معنى الإسلام فى حديثى الإسلام بعدما يرون البيت الحرام والمشاعر المقدسة، وأوضح أن استضافة المسلم الحديث للحج من قبل خادم الحرمين الشريفين، خطوة لجعلهم سفراء للإسلام فى بلاد عدد المسلمين فيها قليل.