برلمانى لبنانى: نرفض إخضاع بيروت لصالح إيران

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أكد عضو مجلس النواب اللبنانى نديم الجميل، رفضه إخضاع لبنان لصالح إيران، مشددا على أنه وحزب الكتائب اللبنانية كما رفضوا من قبل أى احتلال إقليمى للبنان، فإنهم لن يقبلوا "بالاحتلال الإيرانى".

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الجميل، خلال قداس احتفالى بمناسبة ذكرى انتخاب والده بشير الجميل رئيسا للبنان فى أغسطس 1982.

وقال نديم الجميل "إن معركتنا هى مع الحزب الذى يحاول أن يفرض ثقافته وهويته علينا، وأن يضع يده على مؤسسات الدولة اللبنانية.. ونحن الذين رفضنا الاحتلالات السابقة لن نقبل بالاحتلال الإيرانى، وأن يقوم حزب ينتمى إلى إيران بتوجيه الدولة اللبنانية".

واختتم الجميل حديثه قائلا: "أذكركم بالمقاومة التى قمنا بها فى التسعينيات، لذلك لن نستسلم اليوم، ولن نبيع قضيتنا مقابل منصب من هنا ومركز من هناك".

يشار إلى أن بشير الجميل اغتيل فى تفجير هائل استهدفه فى 14 سبتمبر 1982 وقبيل أداء القسم الرئاسى وتسلمه مهام منصبه كرئيس للبنان.