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"بالهنا والشفا".. مبادرة لـ"قومى المرأة بالقليوبية" لتوزيع لحوم عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:04 ص
"بالهنا والشفا".. مبادرة لـ"قومى المرأة بالقليوبية" لتوزيع لحوم عيد الأضحى الدكتورة جيهان فؤاد مقررة المجلس القومى للمرأة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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وزع فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، برئاسة الدكتورة جيهان شاهين، 500 كيلو لحوم بعدد من قري مركز بنها، وذلك تنفيذا لمبادرة "بالهنا والشفا"، التي أطلقها صندوق تحيا مصر.

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد، إنه تم توزيع اللحوم علي السيدات المحتاجات والأرامل بقري "كفر الجزار، وبطا، وميت عاصم، والرملة، وكفر العرب، ومرصفا، ودملو، ودجوي"، وذلك بمشاركة عدد من الأعضاء المتطوعين، مشيرة إلى أنه يتم توزيع المتبقي من الكمية من خلال مقر فرع المجلس القومي للمرأة بمدينة بنها.

وأكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية في تصريحات صحفية، أن المجلس يسعي جاهدا لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بكافة قري ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وتوفير فرص عمل للسيدات، وعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لهن، لتحسين حياتهم المعيشية، وحتي تصبح المرأة عنصر فعال وناشط في المجتمع، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

 

 

 

 


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