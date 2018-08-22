النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى انتحار شاب من الطابق العاشر بالمرج

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعى فى واقعة انتحار شاب من الطابق العاشر بمنطقة المرج، بعد استلام تحريات المباحث حول الواقعة.

توصلت تحريات مباحث قسم المرج، فى واقعة انتحار شاب من أعلى عقار بدائرة القسم، لتعاطى الشاب كمية كبيرة من مخدر الاستروكس يوم الوقفة، أدت لغياب عقله عن الوعى ما أدى لإقباله على الانتحار من الطابق العاشر بأحد العقارات بمنطقة المرج.

وفتحت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة فى واقعة انتحار شاب من أعلى عقار فى منطقة المرج، وأمرت بتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.