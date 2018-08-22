الملك سلمان يشدد على موقف بلاده الحازم فى محاربة الإرهاب والتطرف

كتب سمير حسنى

حضر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحفل السنوى لكبار ضيوف الحج.

وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال الحفل: "لقد شرف الله المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، ولقد أعطته كل العناية والاهتمام، منذ أن أسس أركانها الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ومن بعده ملوك هذه البلاد رحمهم الله جميعا، وسنواصل ذلك بإذن الله، لإيماننا العميق بأن خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، والقيام على شئونهم وتيسير أدائهم لمناسكهم واجب علينا وشرف عظيم لنا نفخر ونعتز به".

وشدد خادم الحرمين، على أن المملكة تؤكد موقفها الثابت فى محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره، والتمسك برسالة الإسلام السمحة والحرص على لم الشمل الإسلامى وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم أجمع.