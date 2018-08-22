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الكويت والعراق يدرسان تطوير حقول النفط المشتركة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:16 ص
الكويت والعراق يدرسان تطوير حقول النفط المشتركة وزير النفط الكويتى
رويترز
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قال وزير النفط الكويتى بخيت الرشيدى، اليوم الأربعاء، إن الكويت والعراق سيعينان مستشارا قريبا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة.

وأبلغ الوزير الصحفيين خلال جولة في محطة الدوحة الشرقية للكهرباء أن الكويت والعراق حددا أربعة مستشارين حاليا، وسيختاران واحدا منهم لدراسة مشروع الحقول النفطية المشتركة.

وأضاف أن الكويت تتوقع اتفاقا مع العراق بخصوص استيراد الغاز وحقول النفط المشتركة قبل نهاية العام الحالى. وتوقع الرشيدى أن تظل السوق "مستقرة" من الآن وحتى نهاية العام.

وقال إن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين المقرر عقده بالجزائر في سبتمبر أيلول سيراجع أرقام الإنتاج من المنظمة وخارجها.

وأشار إلى أنه سيجري الاتفاق قبل نهاية العام على آلية لمتابعة الإنتاج في العام المقبل.

 

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