video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين يرفض الحديث عن تعويضات لإستونيا ولاتفيا عن فترة الاتحاد السوفيتى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:54 م
الكرملين يرفض الحديث عن تعويضات لإستونيا ولاتفيا عن فترة الاتحاد السوفيتى دميترى بيسكوف
أ ش أ
إضافة تعليق

صرح المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف بأنه لا يوجد حديث حول تعويضات لإستونيا ولاتفيا عن فترة ما يسمى بـ"الاحتلال السوفيتى".. مذكِرا بإسهامات الاتحاد السوفيتى فى البنية التحتية لكلا البلدين.

وردا على سؤال بشأن إعلان وزيرى العدل فى لاتفيا وإستونيا دزينتارس رازناتشس وأورماس رينسالو عن عزم بلديهما طلب تعويضات من روسيا عن أضرار فترة "الاحتلال السوفيتى"، قال بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء - "نحن بالطبع لا نوافق إطلاقا على مصطلح (الاحتلال السوفيتى)، ولا نوافق أيضا على إمكانية الحديث عن أية تعويضات". 

وأضاف "أنه لا يتعين أن ننسى الإسهامات فى تطوير البنية التحتية والحياة الاقتصادية والاجتماعية لدول البلطيق إبان فترة الاتحاد السوفيتى".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق، أنها تنظر إلى انضمام دول البلطيق إلى الاتحاد السوفيتى على أنه كان يتوافق مع القانون الدولى فى ذلك الوقت.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن كلمة "احتلال" لا يجوز استخدامها هنا، وذلك لأنه لم تكن هناك أية عمليات عسكرية بين الاتحاد السوفيتى وتلك الدول، موضحة أن إدخال القوات السوفيتية إلى هذه البلدان كان على أساس اتفاقات وبموافقة واضحة من سلطات هذه الجمهوريات السوفيتية السابقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين يتساءل: هل تريد أمريكا علاقات أفضل مع روسيا

وزير الدفاع يعود من روسيا عقب مباحثات عسكرية رفيعة المستوي بين البلدين

بوتين يؤكد على تعزيز قدرات روسيا الدفاعية للتصدى لخطط "الناتو"

دميترى بيسكوف

الاتحاد السوفيتى

روسيا

أستونيا

لاتفيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة