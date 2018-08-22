القبض على 9 متهمين فى واقعة سرقة 18 مليون جنيه من سيارة أموال بمدينة نصر

كتبت :دينا الحسيني

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبإشراف اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير للأمن ، وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة ومديرية أمن القليوبية، فى أقل من 24 ساعة فى ضبط 9 من مرتكبى واقعة سرقة سيارة نقل أموال.

الالموال المسروقة والمتهمين

جاء ذلك بعد واقعة بلاغ ورد إلي المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول بالعثور على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الأمن والحراسة بشارع محمد توفيق دياب دائرة القسم ، وبداخلها 19 حقيبة أموال " 9 فارغة ، 10مغلقة" وما قرره موظف أمن وفنى بالشركة أنهما كانا يستقلان السيارة صحبة سائقها إيهاب . ع . أ 44 سنه ، مُقيم بالشرابية" وبحوزتهم 40 حقيبة بداخلها مبلغ 24 مليون و280 ألف جنيه لتغذية ماكينات سحب الأموال التابعة لأحد البنوك وحال تواجدهما بشارع عبدالرازق السنهورى فوجئا بهروب السائق بالسيارة وبداخلها 29 صندوق بهم مبالغ مالية قدرها " 18 مليون و835 ألف جنيه ، 5 آلاف دولار " وكان فى انتظاره سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص وهروبهم .

الأموال المسروقة

على الفور وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد عدد 7 متهمين من مرتكبى الواقعة ، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط خمسة منهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .

وبتكثيف الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمده تم ضبط السائق الهارب حال تواجده بشارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة العجوزة ، وبحوزته حقيبة صغيرة بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه ، وبإرشاده تم ضبط عدد 4 حقائب سفر بداخلهم مبالغ مالية من المستولى عليها بشقة مستأجرة بذات الشارع .

كما أسفرت الجهود تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي عن ضبط أحد الهاربين "فوزى .م.م عاطل –سن 41 له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية ضرب وبحوزته حقيبة سفر بداخلها مبلغ مالى من المستولى عليه وسيارة ماركة "كيا" قام بشرائها بمبلغ 200 ألف جنيه من متحصلات السرقة .

السيارة المسروقة

بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت الجهود عن ضبط كلٍ من محمد .أ.ع عاطل 43 سنه، صابر .ك.أ عاطل –سن 32 وبحوزة الأول مبلغ مالى من متحصلات السرقة ،واللذان قاما بمساعدة المتهمين فى الإختباء عقب إرتكابهم الحادث .

وبحصر الأموال المضبوطة بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى مع المتهمين المضبوطين تبين أنها تقارب الـ"14 مليون جنيه".

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والمتبقى من المبالغ المالية المستولى عليها .