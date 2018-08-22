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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:24 م
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القبض على 7 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:05 م
القبض على 7 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية سجن - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالإشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 7 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

البداية بتلقى اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "ياسر. ا. م" 37 عاما عامل مقيم التمليك  دائرة قسم ثالث وبحوزته كمية من  نبات البانجو المخدر تزن حوالي  كيلو جرام  ، مبلغ مالي  200 جنيه  وهاتف محمول   والمتهم " محمود .د .م "28 عاما عامل مقيم أبوعطوه ــ دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته 65 قرص مخدر  والمتهم " يحيى. أ. ي " 30 عاما عامل مقيم سرابيوم دائرة مركز فايد ، حال إستقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزته 23  قطعه من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي   500 جرام  ، مبلغ مالي  200 جنيه  ، هاتف محمول  والمتهم"  محمد .ع .ع" 40 عاما موظف بمشروع مواقف السيارات مقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته  22  لفافة من جوهر الهيروين المخدر تزن حوالي  50 جرام  ، مبلغ مالي  850 جنيه  ، هاتف محمول .

كما تم ضبط كلا من : المتهم" عرفان. ا. ا " 20 عاما ، المتهم" اشرف .ع. م " 24 عاما  عاملان مقيمان دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزتهما   18  قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى  180 جرام  ، مبلغ مالي  370 جنية  ، 2 هاتف محمول والمتهم " صبحي .ح .ع" 41 عاما حلاق مقيم دائرة قسم ثالث وبحوزته  30  قرص مخدر ، مبلغ مالي  95 جنيه  ، هاتف محمول .

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 

 

 

 

 

 


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