القبض على 12 متحرشا فى حملة أمنية بالغردقة

البحر الأحمر – عماد عرفة

شن قسم جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمديرية أمن البحر الأحمر، حملة أمنية مكبرة بالممشى السياحي والشواطئ العامة والخاصة، لضبط حالات التحرش خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتمكنت الحملة من ضبط 12 شخصاً.

وبحسب بيان أمني اليوم الأربعاء، تمكنت حملة أشرف عليها المقدم محمد عرام، رئيس قسم جرائم العنف ضد المرأة، وقادها الرائد أحمد شديد، رئيس المباحث، والرائد محمد سالمان، وكيل القسم، من ضبط 5 حالات تحرش بمنطقة ممشى شيري، وضبط 7 حالات أخرى بالشواطئ المختلفة.

وتم إخطار اللواء اشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، بنتائج الحملة، وتحررت المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.