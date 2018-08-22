القبض على عامل لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات مالية فى البحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من القبض على عامل بمركز كفر الدوار، لاتهامه بالتعدى على أحد جيرانه بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته، وذلك لخلافات مالية بينهما.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول محمد ر ح 21 سنة عامل ومقيم العكريشه دائرة القسم، جثة هامده إثر إصابته بجرحين طعنيان نافذان أحدهما بالفخذ الأيسر مع قطع الشريان الرئيسى به وآخر بالظهر.

بسؤال والده رشاد ح ش 55 سنة عامل ومقيم بذات الناحيه إتهم "أ ر ا "21 سنة عامل ومقيم بذات الناحية .. بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات ماليه بينهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه وأضاف بتخلصه من الأداه المستخدمه بإلقائها بأحد المجارى المائية، تحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.