القبض على عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المخدرات بمدينة شبرا الخيمة، حيث تم ضبطهما بحوزتهما ربع كيلو حشيش وأسلحة بيضاء واعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات للمقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، تفيد قيام عاطلين بالإتجار فى المخدرات بدائرة القسم، وتم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، واللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وبعد أستئذان النيابة العامة، وفى احد الاكمنه تمكن النقيب محمد الخولى معاون مباحث القسم من ضبطهما وهما "مجدى م" 23 سنه عاطل، و"محمد. س "25 سنة عاطل، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 540 جنيه و 2 هاتف محمول و 2 سلاح ابيض مطواه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والسلاح الأبيض للدفاع، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.