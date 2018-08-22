القبض على ثلاثة سماسرة وراء تهريب 75 مهاجر غير شرعى للخارج

كتبت : دينا الحسينى

ضبط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة 3 عناصر إجرامية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الهجرة غير الشرعية.

وكانت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر قد اكدت قيام عبدالمنعم ر. ن شهرته "أبوشهاب" مواليد 1973، مقيم أبنوب بمحافظة أسيوط، محكوم عليه هارب فى 3 قضايا "تبديد" بلغت جملة الأحكام فيها بالسجن 6 سنوات، ومطلوب ضبطه فى قضية "محاولة تهريب 75 مهاجر غير شرعى مختلفى الجنسيات.

وأشارت التحريات تزعم المتهمين لتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية ،وتسهيل تهريب الأشخاص لخارج البلاد ، من خلال إستقطابه ومعاونيه من الوسطاء والسماسرة للشباب بقصد الحصول على منافع مادية تراوحت بين 120 ألف جنيه إلى 130 ألف جنيه عن كل شخص، وأضافت التحريات قيامه بالإعداد لعملية هجرة غير شرعية لمجموعة من المصريين إلى إحدى الدول الأوربية عبر المنافذ غير الشرعية بسواحل البحر الأبيض المتوسط بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط زعيم التشكيل وبحوزته مبلغ مالى قدره 95 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى وبصحبته كلٍ من خالد ر. م- مقيم بأبنوب بمحافظة أسيوط، سبق ضبطه وإتهامه فى قضية "مخدرات".

والمتهم على ز. ع ، مقيم باللبان بمحافظة الإسكندرية، محكوم عليه هارب فى إحدى القضايا وكذا 2 مهاجر غير شرعى وهما كلٍ من المتهم أ. ع. ر مواليد 1999، مقيم بمحافظة أسيوط وبحوزته 200 يورو، المتهم م. م. م مواليد 1999، مقيم بمحافظة أسيوط تربطهما علاقة قرابة.

بمناقشتهما قررا بسابقة الإتفاق مع زعيم التشكيل، على تسفيرهما إلى إحدى الدول الأجنبية مقابل مبلغ مالى، وتم التحصل على جزء من المبلغ على أن يتم سداد باقى المبلغ من ذويهم عقب وصولهم للدولة المقرر السفر إليها .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، فى مجال تهريب الأشخاص إلى خارج البلاد ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.