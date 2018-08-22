القاهرة تتصدر قائمة الشركات الجديدة بعدد 6357 شركة خلال 7 شهور

كتب هانى الحوتى

تصدرت القاهرة قائمة عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها طبقا لقانونى رقم 72 و159، بإجمالى عدد شركات 6357 شركة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجارى مقابل 4856 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة زيادة 30.9%، تلتها محافظات وجه بحرى بعدد 2268 شركة مقابل 2829 شركة بنسبة تراجع 19.8%، ثم محافظة الجيزة بعدد 2250 شركة مقابل 1887 شركة بنسبة زيادة 19.2%، ثم محافظات الوجه القبلى بعدد 1106 شركة مقابل 970 شركة بنسبة زيادة 14%، ثم الإسكندرية بعدد 760 شركة مقابل 648 شركة بنسبة زيادة 17.3%.

وحلت محافظات القناة فى الترتيب التالى بعدد 215 شركة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من العام الجارى مقابل 370 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة انخفاض 41.9%، ثم محافظات الحدود بعدد 150 شركة مقابل 120 شركة بنسبة زيادة 25% ثم مدينة 6 أكتوبر بعدد 8 شركات مقابل 3 شركات بنسبة زيادة 166.7%، وأخيراً مدينة حلوان بعدد شركة مقابل 9 شركات بنسبة انخفاض 88.9%.

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافى خلال شهر يوليو، تصدرت القاهرة أيضا قائمة عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها طبقا لقانونى رقم 72 و159، بإجمالى عدد شركات 974 شركة مقابل 731 شركة خلال شهر يوليو من العام الماضى بنسبة زيادة 33.2%، تلتها محافظة الجيزة بعدد 352 شركة مقابل 294 شركة بنسبة زيادة 19.7%، ثم محافظة الوجه البحرى بعدد 317 شركة مقابل 298 شركة بنسبة زيادة 6.4%، ثم محافظات الوجه القبلى بعدد 148 شركة مقابل 211 شركة بنسبة انخفاض 29.9%، ثم الإسكندرية بعدد 98 شركة مقابل 104 شركة بنسبة انخفاض 5.8%.

وحلت محافظات القناة فى الترتيب التالى بعدد 31 شركة خلال شهر يوليو الماضى مقابل 40 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بنسبة انخفاض 22.5%، ثم محافظات الحدود بعدد 12 شركة مقابل 16 شركة بنسبة انخفاض 25% ثم مدينة 6 أكتوبر وحلوان لكلا منهما شركة.