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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:27 م
خالد صلاح
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العراق يبحث توقيع اتفاقية مع روسيا لتبادل السجناء غير المتهمين بالإرهاب

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:03 م
العراق يبحث توقيع اتفاقية مع روسيا لتبادل السجناء غير المتهمين بالإرهاب حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
أ ش أ
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بحثت السفارة العراقية فى موسكو، اليوم الأربعاء، توقيع إتفاقية مع الحكومة الروسية لتبادل المسجونين غير المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية لقضاء مدة حكمهم فى بلدهم الأم.

وقال السفير العراقى فى موسكو حيدر منصور هادى العذارى - فى بيان صحفى أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن السفارة العراقية فى روسيا تناقش مع مسؤولى الهيئة الفدرالية لتنفيذ العقوبات التابعة لوزارة الداخلية الروسية أوضاع المواطنين العراقيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن أو موقوفين على ذمة التحقيق".

وأضاف أن السفارة العراقية أطلعت على بعض الأحكام التى صدرت من المحاكم الروسية على بعض العراقيين الذين انتهكوا القوانين الروسية، وجرى الحديث عن توقيع اتفاقية بين البلدين لتبادل المسجونين غير المتهمين بالأعمال الإرهابية لقضاء مدة حكمهم فى بلدهم الأم، مشيرا إلى أن وزارة العدل الروسية تدرس بنود الاتفاقية.


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