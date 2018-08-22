العثور على طفلي الدقهلية الأشقاء المختفين مقتولين داخل ترعة بمحافظة دمياط

الدقهلية شريف الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، على جثتى طفلين فقدوا بالأمس من مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مديرية أمن دمياط بالعثور على جثامين طفلين أشقاء داخل أحد الترع الموجودة بمركز فارسكور التابع لمديرية أمن دمياط.

وعلى الفور تم التنسيق ببين مديرتي أمن الدقهلية ودمياط لكشف لغز العثور على مقتل الطفليين وبيان ما بهما من إصابات.

يذكر أنه أثناء قيام الطفليين بالتنزه مع والدهما داخل ملاهي بميت سلسيل، قام أحد الأشخاص بمصافحته دون سابق معرفة له، وفوجئ الأب باختفاء الطفلين.

وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ميت سلسيل، وأشار مصدر أمني إلى احتمال وجود شبهة انتقام من والد الطفلين، خاصة وأن الأب مقاول وله تعاملات مادية مع أشخاص وشركات كثيرة.