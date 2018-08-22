video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على طفلي الدقهلية الأشقاء المختفين مقتولين داخل ترعة بمحافظة دمياط

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:57 م
العثور على طفلي الدقهلية الأشقاء المختفين مقتولين داخل ترعة بمحافظة دمياط جثه طفل - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، على جثتى طفلين فقدوا بالأمس من مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مديرية أمن دمياط بالعثور على جثامين طفلين أشقاء داخل أحد الترع الموجودة بمركز فارسكور التابع لمديرية أمن دمياط.

وعلى الفور تم التنسيق ببين مديرتي أمن الدقهلية ودمياط لكشف لغز العثور على مقتل الطفليين وبيان ما بهما من إصابات.

 يذكر أنه أثناء قيام الطفليين بالتنزه مع والدهما داخل ملاهي بميت سلسيل، قام  أحد الأشخاص بمصافحته دون سابق معرفة له، وفوجئ الأب باختفاء الطفلين.

وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ميت سلسيل، وأشار مصدر أمني إلى احتمال وجود شبهة انتقام من والد الطفلين، خاصة وأن الأب مقاول وله تعاملات مادية مع أشخاص وشركات كثيرة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار الحوادث

مقتل طفلي ميت سلسيل

اخبار مصر

مدير امن الدقهلية




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة