الصين ترفض تجديد تأشيرة صحفية موقع "بازفيد" الأمريكى

أ ف ب

قال نادى المراسلين الأجانب في الصين الأربعاء ، أن وزارة الخارجية الصينية رفضت تجديد تأشيرة رئيسة مكتب بكين لموقع "بازفيد" الإخبارى ما يعنى أنها أمرت "فعلياً" بطردها من البلاد.

وكتبت ميغها راجاغوبالان، الاميركية المقيمة فى الصين منذ 6 سنوات، على تويتر أن وزارة الخارجية "رفضت منحى تأشيرة صحفية جديدة" فى مايو.

وأضافت راجاغوبالان التى غادرت الصين في أواخر فبراير "يقولون إنها خطوة إجرائية، ولا نعرف بعد السبب فيها".

وقال نادى المراسلين الأجانب في الصين في بيان أن راجاغوبالان "كانت تعمل وفقاً لأعلى المعايير الصحفية أثناء تواجدها فى الصين" ، وأضاف البيان أن وزارة الخارجية "رفضت اعطاء سبب واضح وشفاف لحرمانها من التأشيرة".

وقال النادي الذي كانت راجاغوبالان عضوا فيه، أنه يسعى للحصول على توضيح من وزارة الخارجية ،وفى بيان مختصر لوكالة فرانس برس قالت وزارة الخارجية أن "الحكومة الصينية تتعامل مع تأشيرات الصحفيين الأجانب للصين طبقاً للقوانين والقواعد".