الصين ترحب بالتطورات الأخيرة فى أفغانستان

أ ش أ

رحبت الصين بالتطورات الأخيرة فى أفغانستان حيال إعلان الرئيس الأفغانى أشرف غنى هدنة مع حركة طالبان لمدة ثلاثة أشهر، والأنباء التى ترددت حول قبول الحركة دعوة لبدء محادثات خلال الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج - فى تصريح صحفي اليوم الأربعاء "نرحب بهذه التطورات، ونأمل التزام الأطراف المعنية بالمسار الصحيح الذى يتماشى مع دعوة الشعب الأفغانى من أجل السلام".. وأكد أن الصين تدعم أى دور إيجابى فى هذا الصدد.

وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى قد أعلن، فى خطاب بمناسبة عيد الاستقلال يوم الأحد الماضى، وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر اعتبارا من الأسبوع الجارى شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه.