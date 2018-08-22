"الصناعة" تمنح 1215 منشأة صناعية تراخيص تشغيل وبناء خلال يوليو

كتب ــ إسلام السعيد

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر يوليو الماضى، أن 1215 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك مقارنة بـ281 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 1150 رخصة تشغيل و65 رخصة بناء، كما تم قيد 529 منشأة بالسجل الصناعى مقارنة بـ 766 سجلا دائما ومؤقتا خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 307 سجلات دائمة و459 سجلا مؤقتا.

وأكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تقديم جميع التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين علي ضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الاجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر، لافتاً في هذا الإطار الي ان الهيئة قد تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتي نهاية يوليو الماضي حيث بلغ إجمالي هذه المشروعات 378 مشروعاً كبيراً بحجم استثمارات تصل الي 146.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضي 71 مليون متر مربع ، وقد بلغت نسبة الاستثمارات الاجنبية من إجمالي الاستثمارات 72.3% وهو الامر الذي يؤكد اقبال المستثمر الاجنبي علي الاستثمار في السوق المصرية وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر.

ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قائمة المشروعات الصناعية المزمع إقامتها تشمل 135 مشروعاً في مجال الصناعات الهندسية و90 مشروعاً في مجال الصناعات الغذائية و84 مشروعاً في مجال الصناعات الكيماوية و41 مشروعاً في مجال الغزل والنسيج، فضلاً عن 28 مشروعاً في مجال صناعة مواد البناء.