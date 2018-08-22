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"الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 33 حالة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:21 ص
"الصحة" تعلن ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 33 حالة حجاج - أرشيفية
وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 33 حالة.
 
وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان المتوفين هم الحاج فتحى محمد عوض زهران، من محافظة الغربية، ٦٦ عام، والحاج عاطف احمد ابراهيم عبد الله، ٥٤ عام، من محافظة سوهاج، ويتبع حج التضامن، و الحاجة سميرة احمد رمضان اباظة، ٧٠ عام، من محافظة الاسكندرية، وتتبع حج قرعة الداخلية.
 
وأكد "مجاهد" أن المتوفين توفوا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقلهم الى المستشفيات مشيراً الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى انه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.
 
 

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الحجاج

البعثة الطبية

الصحة

الوفيات




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