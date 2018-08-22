"الصحة" تشدد الرقابة على الأسواق لضبط اللحوم الفاسدة قبل بيعها للمواطنين

أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، تشديد الرقابة على الأسواق وشوادر اللحوم وفى السوبر ماركت خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، لمنع وصول أى لحوم فاسدة أو غير صالحة للمواطنين.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه تم نشر مفتشى الأغذية فى الأسواق المنتشرة بالجمهورية لكشف المخالفين ومحاسبتهم، مضيفاً أن هناك غرفة عمليات وقائية تم تشكيلها لمتابعة الأسواق.

وأوضح علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه تم التنبيه على مراقبى الأغذية بالتركيز على الشوادر الخاصة ببيع الأغذية وسلاسل السوبر ماركت الكبيرة.