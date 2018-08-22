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الصحة ترفع درجة الاستعداد بـ18 مستشفى و16 مركزا لعلاج الإدمان خلال العيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:00 ص
الصحة ترفع درجة الاستعداد بـ18 مستشفى و16 مركزا لعلاج الإدمان خلال العيد وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانه العامة للصحة النفسية، استعداداتها لتأمين المرضى والنزلاء من المرضى النفسيين والمدمنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يتم تقديم الخدمات فى الطوارئ بالمجان بداية من الكشف، حتى صرف العلاج.

 

وأكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تشكيل غرفة الطوارئ بأمانة الصحة النفسية يمتد عملها طوال أيام العيد تعمل 24 ساعة.

 

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، إن الخطة تتضمن منع الإجازات لجميع العاملين بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ بـ18 مستشفى للصحة النفسية و16 مركزا لعلاج الإدمان، فضلاً عن زياده أعداد الأطباء والنوبتجيين بالمستشفيات خلال فترة العيد.

 

وأضافت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية، أنه تم التأكيد على توافر عدد من الأسره بالأقسام الداخلية ذات العلاقة باستقبال الحالات الحرجة نفسيًا وأيضا الإدمان، مع التأكيد على تواجد الأطباء طوال أيام العيد واستعداد أقسام الاستقبال مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات.

 

وأوضحت منن عبد المقصود، أن غرفة العمليات تتلقى البلاغات عن أى مشاكل أو معوقات أثناء عيد الأضحى المبارك لحلها سريعًا.

 

وكشفت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه تم فتح باب دخول الحماية للمدمنين المتعافين طوال أيام العيد، منعا لعودتهم للتعاطى، خاصة أن أيام العيد من المناسبات عالية الخطورة التى يتعرض فيها المدمن للضغط من أجل التعاطى الترويحى للمخدرات، وتابعت: هذا الإجراء يحمى المدمن المتعافى من الانتكاسة فى فترة العيد.

 

وتابعت: قمنا باتخاذ سلسلة من الإجراءات أولها المرضى المحجوزون فعليا داخل المستشفيات وتصادف موعد خروجهم مع فترة العيد سيتم مد فترة الحجز بحيث يقضى المريض فترة العيد داخل المستشفى على نفقة الخط الساخن لعلاج الإدمان، ويتم خروج المريض بعد انتهاء العيد على أن يسمح للأهل بزيارة المريض أثناء العيد تحت إشراف الفريق العلاجى وتبعا لسياسات المستشفى وقوانينها.

 

بالنسبة للمرضى المتعافين الذين تخرجوا بالفعل من المستشفيات بعد إنهاء فترة التأهيل تم السماح  بدخولهم للحماية من الانتكاس فى فترة العيد، بدءا من أمس وحتى يوم الجمعة آخر أيام العيد، وذلك على نفقة الخط الساخن فى جميع مستشفيات الأمانة بعد عمل تحليل للمخدرات والتأكد من استمرار المرضى فى الامتناع عن التعاطى قبل الدخول.

 

وقالت، إن المستشفيات ستقوم بتنظيم برنامج ترفيهى للمرضى تحت إشراف الفريق العلاجى لقضاء فترة العيد داخل المستشفى، وتابعت: تم تشكيل فرق للمرور على المستشفيات وفق توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

 


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