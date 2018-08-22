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الصحة السعودية تحذر الحجاج من تناول الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:18 ص
الصحة السعودية تحذر الحجاج من تناول الأطعمة المكشوفة من الباعة الجائلين حجاج بيت الله الحرام
كتب محمد تهامى زكى
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حذرت وزارة الصحة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، من تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث، داعية الجميع إلى عدم الشراء من الباعة المتجولين.

 

كما طالبت الصحة من الحجيج، ضرورة غسل اليدين جيدا بالماء والصابون والمطهرات المخصصة لذلك قبل إعداد وتجهيز وتناول الطعام، والتأكد من صلاحية المعلبات والوجبات المغلفة قبل تناولها تجنبا للإصابة بالتسمم الغذائى.

 

وحثت الوزارة ضيوف الرحمن على ضرورة غسل الخضروات والفواكه جيدا قبل تناولها، وتناول الطعام بعد طهيه مباشرة أو حفظه فى الثلاجة بدرجة برودة مناسبة وعدم تركه فى درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين بعد إعداده.


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