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"الصحة": ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى ٣٧ حالة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:33 م
"الصحة": ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى ٣٧ حالة حجاج - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة ٣ حالات بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة ٣٧.

 

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن المتوفين هم الحاجة "ثناء عبد الواحد حسن سالم"، من محافظة البحيرة، ٦٠ عاما، وتتبع حج التضامن، والحاجة "صفاء محمد حسين إبراهيم"، ٥٨ عاما، من محافظة القاهرة، وتتبع حج السياحة، والحاجة "صابحة عبد الرزاق حسن على"، ٦٠ عاما.

 

وأكد "مجاهد" أن المتوفين توفوا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقلهم إلى المستشفيات، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

 

وتنوه وزارة الصحة والسكان أن الحالة الثانية والثلاثون من الوفيات هى لحاج يدعى عاطف أحمد عبدالله، ٥٤ عاما، من محافظة القاهرة، ويتبع خدمة حجيج السياحة، وليس الحاج عاطف أحمد ابراهيم عبدالله، من محافظة سوهاج، والذى يتبع حج التضامن.

 


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